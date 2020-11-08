شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف ..عبد الستار صبري يسجل للفراعنة فى القارات بمعاونة حسام وحازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عبد الستار صبري نجم الكرة المصرية السابق فى تسجيل هدف لمنتخبنا الوطني في كأس العالم للقارات وتحديداً في شباك بوليفيا بالجولة الأولى لمباريات بطولة كأس العالم للقارات بالمكسيك نسخة عام 1999.

Advertisements

جاء الهدف في الدقيقة 7 بعد جملة رائعة من حازم إمام وحسام حسن، ومراوغة من عبد الستار صبرى لحارس بوليفيا قبل أن يسكنها الشباك، وتعادلت بوليفيا فى الدقيقة 31 عن طريق ليمبرج، قبل أن يسجل منتخب أمريكا الجنوبية هدفا ثانيا فى الدقيقة 41.

ونجح ياسر رضوان فى تسجيل هدف عالمى لا يزال عالقاً فى أذهان جمهور الكرة، بعد تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة جدا، وانتهى اللقاء بالتعادل ليحصل المنتخب على أولى نقاطه بالبطولة.