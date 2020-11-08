اخبار الرياضه

مسحة كورونا للمنتخب قبل مباراة توجو 48 ساعة بأوامر الاتحاد الأفريقي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة للمنتخب قبل مباراة توجو 48 ساعة بأوامر الاتحاد الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  "كاف" إجراء منتخب مصر مسحة طبية لفيروس كورونا قبل مباراة توجو المقرر لها 14 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة ، بحضور مراقبين من اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي للإشراف على نتائج المسحة و نفس الأمر لمنتخب توجو وذلك قبل المباراة بـ48 ساعة ، و إستبعاد أي فرد من المنتخب تثبت إصابته بكورونا ، و تم إرسال عدد من الإشتراطات الطبية إلي كل اتحاد أهلي ومنها عدم حضور الجماهير لمباريات التصفيات إلى جانب قياس درجة الحرارة لكل فرد في المنتخب قبل انطلاق المباراة.

فى السياق ذاته، كشف حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أن ضغط المباريات فى الكرة المصرية كان كبير للغاية فى الفترة الماضية، مشددا على أنه يراهن على رغبة اللاعبين فى التغلب على الإجهاد، مع تمنيات أن يعود لاعبو الأهلى والزمالك إلى أنديتهما دون حدوث أى إصابات، وأضاف البدرى أن الفوز  فى مواجهتىّ توجو هو سبيل منتخب مصر للصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، كما أن سبب استدعاء عدد كبير من اللاعبين هو تعويض الإصابات حال حدوثها، قائلا، إن الظروف التى يتعرض لها المنتخب لم تحدث فى تاريخ الكرة المصرية .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسحة كورونا للمنتخب قبل مباراة توجو 48 ساعة بأوامر الاتحاد الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا