شكرا لقرائتكم كاف يطالب اتحاد الكرة خضوع منتخب مصر لفحوصات كورونا قبل مواجهة توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "، إجراء منتخب مصر مسحة طبية لفيروس كورونا قبل مباراة توجو المقرر لها 14 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة، بحضور مراقبين من اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي للإشراف على نتائج المسحة ونفس الأمر لمنتخب توجو وذلك قبل المباراة بـ48 ساعة، واستبعاد أي فرد من المنتخب تثبت إصابته بكورونا، و تم إرسال عدد من الاشتراطات الطبية إلي كل اتحاد أهلي ومنها عدم حضور الجماهير لمباريات التصفيات إلى جانب قياس درجة الحرارة لكل فرد في المنتخب قبل انطلاق المباراة.

فى السياق ذاته، كشف حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أن ضغط المباريات فى الكرة المصرية كان كبير للغاية فى الفترة الماضية، مشددا على أنه يراهن على رغبة اللاعبين فى التغلب على الإجهاد، مع تمنيات أن يعود لاعبو الاهلى والزمالك إلى أنديتهما دون حدوث أى إصابات، وأضاف البدرى أن الفوز فى مواجهتىّ توجو هو سبيل منتخب مصر للصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، كما أن سبب استدعاء عدد كبير من اللاعبين هو تعويض الإصابات حال حدوثها، قائلا، إن الظروف التى يتعرض لها المنتخب لم تحدث فى تاريخ الكرة المصرية .