شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل القائمة الدولية للحكام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرسل اليوم الأحد، مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة القائمة الدولية للحكام استعدادا للموسم الجديد 2020 – 2021، بعد أن أجلت اللجنة الخماسية، بالتنسيق مع لجنة الحكام الرئيسية برئاسة وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج، إرسال القائمة الدولية للحكام إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حتى يوم 8 نوفمبر بدلا من 31 أكتوبر المنقضي، لاسيما وأن الفيفا أرسل مؤخرا خطابا للجبلاية يخطرها من خلاله بمد فترة إرسال القوائم الدولية للحكام حتى 8 نوفمبر المقبل.

وتلقى اتحاد الكرة فى وقت سابق خطابا من الفيفا يوصى من خلاله بعدم إجراء تعديلات على القوائم الدولية للحكام بسبب توقف النشاط الرياضى لفترات طويلة بسبب فيروس كورونا، ولكنه ترك القرار النهائى للإتحادات المحلية ولجان الحكام بها لتحديد ما تراه مناسبا.

وأبلغت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة ئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، الحكام الدوليين بالشروط التى وضعها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، للسماح للحكام بالسفر للخارج لإدارة المباريات الدولية سواء الرسمية أو الودية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأخطرت اللجنة الحكام الدوليين بالخضوع لثلاثة فحوص طبية قبل السفر، الأول عبارة عن مسحة قبل السفر بمدة لا تزيد عن 72 ساعة مع وجود شهادة رسمية من وزارة الصحة المصرية، والثانى عبارة عن مسحة جديدة فور الوصول للبلد المستضيف للمباراة، والثالث عبارة عن مسحة ثالثة بعد المباراة واستخراج شهادة رسمية للدخول إلى مصر بدون حجر صحى.