شكرا لقرائتكم الأهلي يسابق الزمن لتجهيز ثنائي الفريق قبل نهائي ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثف الجهاز الطبي بالأهلي من جهوده لتجهيز الثنائي حسين الشحات ورامي ربيعة لنهائي بطولة دوري أبطال افريقيا أمام الزمالك والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بعد تعرضهم للإصابة، ورفض ربيعة الحصول على أجازة مثل باقي زملائه والتي استمرت لقرابة الـ5 أيام وواصل التدريبات الفردية يومياً لاستعادة فورمته البدنية والفنية بعد تعرضه للإصابة على مستوى العضلة الخلفية وشارك ربيعة في مران الفريق أمس ليؤكد جاهزيته للنهائي الافريقي فيما واصل الشحات خوض برنامج تأهيلي وأطمأن عليه موسيماني أمس في جلسة خاصة.

كما وضع الجهاز الطبي برنامج علاجي مكثف لتجهيز حسين الشحات بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية، ويرغب الجهاز الطبي في تجهيز اللاعب بشكل مثالي علي الصعيد الطبي ليكون تحت تصرف الجهاز الفني في المباراة، ويعول موسيماني على حسين الشحات كثيراً خاصة وأنه واحد من أهم أوراق الفريق الهجومية والتي صنعت الفارق بشكل كبير طوال الفترة الماضية مع الاهلي إلا أن هناك رفض للدفع به حال عدم تجهيزه بشكل مثالي.