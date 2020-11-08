شكرا لقرائتكم منتخب مصر الأولمبي يدخل معسكر مغلق اليوم لمواجهة كورويا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، اليوم الاثنين معسكرا مغلقا استعدادا لخوض المباراة الودية الأولى أمام كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجارى على ستاد السلام، ضمن برنامج الاعداد لاولمبياد طوكيو 2021، كما سيخوض الفراعنة مباراة ثانية يوم 17 من نفس الشهر أمام البرازيل على ستاد القاهرة فى ختام المعسكر.

فى السياق ذاته، كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن وصول الفوج الأول من بعثة منتخب البرازيل الأولمبى استعدادا لمواجهة نظيره المصرى يوم 17 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021. وقال العطار لـ"اليوم السابع"، إن باقي بعثة منتخب البرازيل ستصل القاهرة اليوم الأحد وغدا الاثنين قادمة من أوروبا وبكامل نجوم المنتخب البرازيلى، وعلى رأسهم رودريجو نجم ريال مدريد الإسباني، بينما ستصل بعثة منتخب كوريا الجنوبية بطل آسيا القاهرة غدا الاثنين استعدادا لمواجهة المنتخب الأولمبى المصرى يوم 12 نوفمبر الجارى.

وأضاف المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن هناك ترتيبات وتجهيزات على أعلى مستوى تتم حاليا لاستقبال بعثة المنتخبين، لاسيما أن هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر المنتخب البرازيلى فى القاهرة فى مباراة ودية وستكون مصر محط أنظار العالم كله يوم 17 نوفمبر الجارى، وتسعى اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لظهور هذا الحدث بشكل مبهر يعكس قيمة مصر وقدرتها التنظيمية الفائقة فى المناسبات والأحداث الكبيرة.