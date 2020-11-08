شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الأهلى معروض على إنبى بعد مشاركته أمام الشواكيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض أحد وكلاء اللاعبين، محمد شكرى الظهير الأيسر الصاعد بالأهلى، على إنبى للانضمام إلى صفوفه خلال الموسم المقبل، وذلك بعد مشاركته مع المارد الأحمر وظهوره لأول مرة مع الفريق فى مباراته أمام الترسانة، التى جمعت بينهما ضمن لقاءات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، التى انتهت بفوز الأهلى على الشواكيش، بهدفين مقابل هدف، وشارك خلالها صاحب الـ21 عاما خلال 10 دقائق فقط، حيث تم تصعيده للفريق الأول خلال فترة تولى السويسرى رينيه فايلر، القيادة الفنية للقلعة الحمراء، قبل رحيله وتعيين الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، مديرًا فنيًا للفريق.

ويسعى فريق إنبى، بقيادة حلمى طولان، لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك بعدما أنهى الموسم المنقضى من مسابقة الدورى الممتاز فى المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 10 مواجهات فيما سجل 34 هدفًا واستقبل 33 هدفًا.

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وأكد عصام زيدان، عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمتحدث الرسمى بإسم مجلس الإدارة، بأن المجلس قد كلف مصطفى الأمير، أمين الصندوق، ليكون قائمًا بأعمال رئيس النادى، إلى جانب تكليف محمد غرابة، ليكون نائبًا لرئيس مجلس إدارة النادى البترولى، قائلاً: "أن التكليف جاء لتسيير أعمال النادى خلال الفترة المقبلة لحين إنعقاد الجمعية العمومية للنادى والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر المقبل".

كما أوضح عصام زيدان أن النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية هو 20٪ من جملة عدد أعضاء الجمعية، وشدد المتحدث الرسمى على إنه سيعلن فى وقت لاحق موعد فتح باب القبول لطلبات الترشح لاستيفاء كافة الإجراءات.

وتقدم مجلس إدارة إنبى، بالشكر إلى زكريا السيد على المجهودات التى قدمها فى النادى البترولى طوال السنوات المقبلة، متمنيين له التوفيق فى رئاسة بتروسبورت، بعدما صدر قراراً فى شهر مايو الماضى بتولى زكريا السيد، منصب رئيس بتروسبورت، حيث تقدم مجلس إدارة نادى إنبى إلى زكريا السيد بخالص التهنئة والأمنيات بالتوفيق فى منصبه وعمله خلال المرحلة المقبلة.