شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مكثف فى الأهلي لتجهيز حسين الشحات للنهائي الافريقي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف الجهاز الطبي بالأهلي من جهوده لتجهيز الثنائي حسين الشحات ورامي ربيعة لنهائي بطولة دوري أبطال افريقيا أمام الزمالك والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بعد تعرضهم للإصابة، ورفض ربيعة الحصول على إجازة مثل باقي زملائه والتي استمرت قرابة الـ5 أيام، وواصل التدريبات الفردية يومياً لاستعادة فورمته البدنية والفنية بعد تعرضه للإصابة على مستوى العضلة الخلفية وشارك ربيعة في مران الفريق أمس ليؤكد جاهزيته للنهائي الافريقي فيما واصل الشحات خوض برنامج تأهيلي وأطمأن عليه موسيماني أمس في جلسة خاصة.
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