شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية تفاوض أحمد حسن مكى أبرزهم الجونة والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينافس فريق البنك الاهلى نظيره الجونة لضم أحمد حسن مكى مهاجم فريق سموحة السابق لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل ويتواجد أحد العروض من الأندية الاخرى ترغب فى المهاجم بسبب خبرته الكبيرة فى الدورى المصرى .

و رحل احمد حسن مكى مهاجم نادى سموحة عن فريقه عقب المكالمة الهاتفية مع عمرو اسماعيل مدير شئون اللاعبين والذى نقل له رغبه احمد سامى المدير الفنى بالاستغناء عن خدماته وموافقه محمد فرج عامر رئيس النادى الامر الذى استقبله اللاعب بدهشه على اعتبار انه من الركائز الاساسية للفريق وشارك فى معظم المباريات هذ الموسم.

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ويعد احمد حسن مكى اللاعب الدولى من اللاعبين الذين شاركو مع اكثر من نادى منهم الزمالك والحرس والجونه واهلى طرابلس وشارك مع منتخب الناشئين والمنتخب المصرى.