أسامة جلال: الاستخارة تحسم قراري من عرضي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال أسامه جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الأولمبي، أنه يرغب في الانتقال إلى الأهلي ولكن عن طريق موافقة مسؤولي فريقه.

وأضاف جلال في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن مسؤولي الزمالك تفاوضوا مع وكيله، أحمد يحيى، من فترة قريبة.

وتابع: "بالتأكيد أتمنى الانتقال إلى الأهلي، أنا أهلاوي منذ الصغر وأي لاعب يريد الانتقال إليه، لكن ذلك لن يحدث إلا عن طريق إدارة إنبي".

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وأكمل: "عندما كنت في الثامنة من عمري، توجهت إلى اختبارات نادي إنبي بقميص الزمالك لأن الكشاف طلب مني ذلك، لكني أهلاوي منذ الصغر".

واستطرد: "إنبي هو من صنع أسمي وتسبب في وجودي في المنتخب الأولمبي، ولذلك يجب احترامه وأن يكون القرار من خلاله".

واوضح: "الزمالك تحدث معي من فترة قريبة، وذلك عن طريق وكيلي لكن لم يتم تقديم عرض رسمي".

وأتم: "إذا تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك فإن صلاة الاستختارة هي التي ستحسم قراري".