أروابارينا يُفوت فرصة تدريب بيراميدز بسبب الدوري الاماراتي

فَوت المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، فرصة تدريب نادي بيراميدز المصري، وصيف كأس الكونفدرالية 2020، بعدما قاد المدير التنفيذي للنادي “ممدوح عيد” مفاوضات قوية معه خلال الفترة الماضية، في محاولة لإقناعه بتولي تدريب الفريق خلفا للكرواتي “أنتي تشاتشيتش” الذي تمت إقالته من منصبه بعد الخسارة أمام نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكاف.

وذكرت تقارير إماراتية أن أروابارينا، تلقى أكثر من عرض أحدهم من الدوري الاماراتي، والآخر من أحد أندية الدوري السعودي، بالإضافة إلى عرضٍ مغرٍ من بيراميدز المصري، إلا أنه رفض فكرة التدريب في الدوري المصري بسبب رغبته في العودة إلى دوري الخليج العربي “الإماراتي”.

وأشارت الصحف الإماراتية إلى أن نية مدرب بوكا جونيورز الأرجنتيني الأسبق تتجه نحو العودة إلى الإمارات، لذلك قرر رفض العرض الكبير من جانب إدارة بيراميدز المصري، رغم الراتب المغري والمحاولات الجادة لإقناعه بقبول المنصب.

فيما اقترب أروابارينا من العمل في الإمارات مجددًا بسبب نجاحه السابق مع نادي شباب أهلي دبي، حيث سيتم حسم ملف مفاوضاته مع أحد الأندية هناك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت إدارة بيراميدز قد قامت بتأجيل إعلان اسم المدرب الجديد، لحين حسم ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق في الموسم الجديد.