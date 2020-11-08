سوق الانتقالات | إدارة المصري البورسعيدي تُنعش خزينة الزمالك من أجل ساسي

اشترطت إدارة نادي الزمالك الحصول على مقابل مالي وصل إلى ستة ملايين جنيهًا مصريًا للموافقة على بيع عقد أحمد رفعت بشكل نهائي لنادي المصري البورسعيدي هذا الأسبوع.

ورفض اللاعب الخروج معارًا لموسم جديد، واضعًا إدارة الزمالك ما بين إعادته للعب الأدوار الأولى أو تركه يرحل بشكل نهائي.

وكانت إعارة أحمد رفعت قد انتهت مع نادي الاتحاد السكندري، الذي فشل في إقناع اللاعب بالبقاء، خاصة مع العرض المالي الجيد الذي تلقاه من إدارة المصري البورسعيدي بعد توصية بالتعاقد معه من قبل المدير الفني “علي ماهر“.

وتسعى إدارة الزمالك لاستخدام مبلغ الستة ملايين لتسديد الرواتب وتحفيز اللاعبين قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، بالإضافة إلى تحسين عقود بعض نجوم الفريق وفي مقدمتهم التونسي فرجاني ساسي.

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ونجح فريق المصري البورسعيدي، في التعاقد مع لاعب وسط الزمالك “أحمد رفعت” لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من الموسم المقبل 2021/2020.

في سياق متصل، أنهت إدارة المصري عدة صفقات خلال الفترة الماضية، أبرزها ثلاثي نادي مصر علاء عطا الظهير الأيمن، وعصام ثروت حارس المرمى، ومصطفى سلطان لاعب خط الوسط.

كما تعاقد علي ماهر مع أحمد شديد قناوي ظهير أيسر الانتاج الحربي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع ناديه.

فيما قام مسؤولو النادي المصري البورسعيدي بإعارة أحمد ياسر وبهاء مجدي إلى نادي البنك الأهلي الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز.