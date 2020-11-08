بعد إصابته الخطيرة.. فاتي أمام خيارين أحلاهما مر

الأحد 8 نوفمبر 2020

أعلن نادي برشلونة تعرض نجمه الشاب أنسو فاتي لإصابة في الركبة، ليصبح المهاجم الواعد أمام خيارين أحلاهما مر.



وحسب ما ذكره بيان برشلونة، فإن فاتي يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي بركبته اليسرى، تعرض له أثناء مشاركته في فوز البارسا على ريال بيتيس (5-2) مساء السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ولم يذكر البيان المدة المتوقعة لغياب اللاعب صاحب الـ18 عاما، واكتفى بالقول إنه من المقرر أن يتم تحديد خطة علاجه خلال الأيام القليلة القادمة.

طريقان للتعافي

وحسب ما أكدته عدة تقارير صحفية إسبانية، فإن فاتي سيكون أمامه طريقان من أجل التعافي من الإصابة، الأول يعتمد على التمارين والعلاج الطبيعي، والثاني يتضمن تدخلا جراحيا.

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وأشارت إذاعة "راديو كتالونيا" إلى أن فاتي قد يستغرق شهرا من أجل التعافي بدون تدخل جراحي، أما في حالة خضوعه لجراحة فإن غيابه قد يستمر لـ3 أشهر.

وقالت محطة "Esport3" التليفزيونية الكتالونية إنه من المرجح استجابة فاتي للعلاج الطبيعي وعدم لجوئه للجراحة، بحكم أنه لا يزال صغيرا في السن، فيما أكدت صحيفة "آس" المدريدية أن كل الأمور تشير إلى أن النجم الشاب سيلجأ للجراحة.

ضربة للنجم المتوهج

وخطف فاتي الأنظار هذا الموسم بتألقه مع برشلونة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ليصبح واحدا من النجوم الواعدين المتوقع توهجهم في سماء كرة القدم خلال السنوات المقبلة.

وشارك فاتي في 10 مباريات مع برشلونة هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4، ويعد أحد أفضل عناصر الفريق الكتالوني في الموسم الحالي، ليصبح غيابه ضربة قوية للمدرب رونالد كومان.