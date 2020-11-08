شكرا لقرائتكم أحمد حسن مكي على رادار البنك الأهلي في الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينافس مسئولى فريق البنك الاهلى نظيرة الجونة لضم أحمد حسن مكى مهاجم فريق سموحة السابق لدعم الفريق فى بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل ويتواجد أحد العروض من الأندية الاخرى ترغب فى المهاجم بسبب خبرته الكبيرة فى الدوري المصري .

ورحل احمد حسن مكي مهاجم نادى سموحه عن فريقه عقب المكالمة الهاتفية مع عمرو اسماعيل مدير شئون اللاعبين والذى نقل له رغبه احمد سامى المدير الفنى بالاستغناء عن خدماته وموافقه محمد فرج عامر رئيس النادى الامر الذى استقبله اللاعب بدهشه على اعتبار انه من الركائز الأساسية للفريق وشارك فى معظم المباريات هذ الموسم

ويعد احمد حسن مكى اللاعب الدولى من اللاعبين الذين شاركو مع اكثر من نادى منهم الزمالك والحرس والجونة وأهلي طرابلس وشارك مع منتخب الناشئين والمنتخب المصري.