"كيشو المصارعة" يبدأ الاستعداد للأولمبياد بعمل جلسات الفوطة النارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمد إبراهيم " كيشو " لاعب منتخب المصارعة لأجراء عملية الاستشفاء لتجنب الارهاق و لجلسة الـ" الفوطة النارية " و المساج تحت أشراف صفوت صدقى أخصائى التأهيل و يقبل عليها معظم الرياضيين ونجوم كرة القدم باستمرار كجلسات وقائية من عدة أمراض خاصة فالفوطة النارية أصبحت من الجلسات التى يتردد عليها نجوم الفن والمطربون، وهذا ما يرويه لنا صفوت صدقى أخصائى المساج الذى عمل من قبل فى أندية الجونة والمقاولون العرب وإنبى.
يذكر أن كيشو هو اللاعب الوحيد الذى تأهل الى اولمبياد طوكيو من منتخب المصارعة، بعد احتلال المركز الخامس فى منافسات بطولة العالم.
وقال صفوت لليوم السابع إن هناك بعض الجلسات الوقائية داخل جسم الإنسان ولابد من الاهتمام بها من وقت لآخر وأوضح صفوت أن جلسات الفوطة النارية تعمل على الوقاية من الكثير من المشاكل التى يتعرض لها الإنسان وهذا يتم العمل عليه منذ فترة.
وعن أنواع المساج قال صفوت هناك أنواع كثيرة من المساج والتى يتم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسية مثل الاستشفائية والعلاجية والوقائية وأن من يهتم بهذا الأمر قليل داخل مصر والشخص الرياضى لابد من التواجد فى جلسة لمدة 90 دقيقة قبل الأحداث الرياضية، وذلك لزيادة التركيز فى المباريات، وأن من أشهر اللاعبين الذين يترددون عليه لعمل جلسات فوطة نارية حسين الشحات ومجدى قفشه ومحمد فاروق .
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