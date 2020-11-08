شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يكشف سبب عدم انضمام طاهر محمد لمعسكر المنتخب الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن احتمالية لحاق طاهر محمد طاهر بمباراتي البرازيل وكوريا الجنوبية الوديتين استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

وقال شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «طاهر محمد لن ينضم لمعسكرالأوليمبي بسبب الإصابة بعد استبعاده من منتخب مصر الأول».

وتابع: «وأما بالنسبة لمحمد محمود وكريم نيدفيد ففرص انضمامهم للأولمبياد قائمة ولكن شرط المشاركة مع فرقهم فاللاعبين الذين يشاركوا مع فريقهم هم الأحق ولهم الأفضلية».