شكرا لقرائتكم خبر عن فولهام يسقط أمام وست هام بهدف في الوقت القاتل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز توماس سوتشيك، هدفا في الوقت بدل الضائع ليفوز وست هام يونايتد (1-0) على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس السبت، ويدفع الخاسر ثمن إهدار ركلة جزاء في الثانية الأخيرة.
ولم يظهر اللاعب التشيكي كثيرا بمباراة القمة في لندن، لكنه ظهر في المكان المناسب وسدد الكرة في شباك الحارس ألفونس أريولا.
وحصل فولهام على فرصة في اللحظات الأخيرة، لإدراك التعادل باحتساب ركلة جزاء له في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، وسدد أديمولا لوكمان لاعب فولهام الكرة ضعيفة في منتصف المرمى، على طريقة بانينكا، لتصل إلى يد الحارس أوكاش فابيانسكي.
وتقدم وست هام إلى المركز 11، بينما يملك فولهام 4 نقاط ويتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط.
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