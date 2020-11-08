شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يعود للانتصارات بهدف في شباك أوساسونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد إشبيلية لتذوق طعم الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا» بفوزه الصعب على ضيفه أوساسونا، بهدف نظيف، مساء أمس السبت، ضمن الجولة التاسعة من منافساب البطولة.

ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في اقتناص النقاط الثلاث للمهاجم الدولي الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، صاحب الهدف الوحيد في اللقاء، الذي احتضنه ملعب رامون سانشيز، في الدقيقة (59) من ركلة جزاء.

وعاد كبير إشبيلية بهذا الفوز الصعب لطريق الفوز من جديد بعد 4 جولات من الغياب، وتحديدا منذ فوزه بنفس النتيجة على ليفانتي مطلع أكتوبر الماضي، حيث اكتفى الفريق منذ تلك الفترة بتحقيق تعادل وحيد (أمام برشلونة بهدف)، مقابل 3 خسائر متتالية.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ11، مع تبقي مباراة مؤجلة له، بينما ذاق أوساسونا خسارته الثانية تواليا، الرابعة هذا الموسم، ليظل رصيده عند 10 نقاط يحتل بها المركز الـ 12 مؤقتا.