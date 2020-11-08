شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم زياش: تشيلسي لن يتخلى عن المنافسة على لقب البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي، إنه يشعر بالسعادة داخل الفريق الإنجليزي خلال الموسم الجاري، خاصة في ظل تألقه السريع داخل صوف «البلوز».

وأضاف زياش، في تصريحات نشرها موقع صحيفة «ديلي ميل»، عقب فوز تشيلسي على شيفليد يونايتد برباعية لهدف، أن لاعبي «البلوز» جائعون للفوز داخل مسابقة الدوري الإنجليزي، فنحن دائما نبحث عن الانتصار ولن نتخلى عن المراكز المتقدمة هذا الموسم في البريميريج.