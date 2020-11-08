شكرا لقرائتكم خبر عن كالياري يضرب سامبدوريا بثنائية في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق كالياري فوزًا ثمينًا على سامبدوريا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي كما شهدت الدقيقة 40 طرد توماسو أوجيلو لاعب سامبدوريا.

وفي الشوط الثاني، استغل كالياري النقص العددي في صفوف ضيفه وحقق الفوز بهدفين سجلهما جواو بيدرو وناهيتان نانديز في الدقيقتين 48 من ضربة جزاء و68.

ورفع كالياري رصيده إلى عشر نقاط وتقدم للمركز العاشر بفارق الأهداف فقط خلف سامبدوريا الذي مُني بالهزيمة الأولى له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.