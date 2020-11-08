شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة أتالانتا.. إنتر يعلن إصابة حارسه بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إنتر ميلان، إصابة أحد حراس مرماه بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال النيراتزوري، في بيان رسمي: «يعلن النادي أن نتيجة مسحة الحارس دانييلي باديلي جاءت إيجابية، عقب إجراء الاختبار الأخير لفيروس كورونا قبل مواجهة أتالانتا».

وأضاف: «الحارس لا تظهر عليه أي أعراض، وسيتبع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي».

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة مضيفه أتالانتا، اليوم الأحد، على ملعب جيويس في بيرجامو، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.