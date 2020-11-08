شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو في قائمة يوفنتوس لمواجهة لاتسيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة لاتسيو، اليوم الأحد، بملعب الأولمبيكو، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
وجاءت قائمة اليوفي كالتالي: حراسة المرمى، تشيزني، بنسوليو، بوفون، ودفاعا، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال، دراجوسين فرابوتا، ووسطا، آرثر، ماكيني، كييزا، رابيو، بنتانكور، بيرنارديسكي، بورتانوفا، كولوسيفسكي، وهجوما، رونالدو، موراتا، ديبالا.
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