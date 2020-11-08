شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: مشاركة محمد صلاح في الأوليمبياد.. مثل تواجد نيمار مع البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن اختياراته في قائمة الفراعنة من أجل خوض لقائي البرازيل وكوريا الجنوبية.

وقال شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «هناك 5 لاعبين انضموا إلى المنتخب الأول وهم أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وأحمد أبوالفتوح ومصطفى محمد».

وتابع: «قمت بضم عدد من اللاعبين الذين تألقوا مع فرقهم خلال الفترة الماضية بالاضافة إلى الذين شاركوا في كأس الأمم الأخيرة، وسنلاقي منتخبين سيشاركان في الأولمبياد وجميعها لاعبين كبار يلعبون في الدوري الأوروبي».

وعن مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو: «ليفربول صاحب القرار في مشاركة محمد صلاح مع مصر في الأولمبياد».

وتابع: «محمد صلاح لاعب كبير واستدعاء صلاح للمنتخب الأولمبي مثل استعارة منتخب البرازيل بنيمار».

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