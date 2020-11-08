شكرا لقرائتكم خبر عن بارما يتعادل مع فيورنتينا.. وسبيزيا يكتسح بينفينتو بثلاثية في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل بارما أمام ضيفه فيورنتينا سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب (اينيو تارديني) في الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي «سيري آ».

وبهذه النتيجة، رفع فيورنتينا رصيده من النقاط إلى 8 في المركز الـ12، وبارما إلى 6 نقاط في المركز الـ15.

وفي نفس الجولة، كان قد فاز فريق سبيزيا على مضيفه بينفينتو بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب (سانتا كولومبا).

وأحرز أهداف اللقاء كل من توماسو بوبيجا (ق29) ومبالا نزولا هدفين (ق65 وق70).

وبهذا الفوز، رفع سبيزيا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ13، فيما تجمد رصيد بينيفينتو عند 6 نقاط في المركز الـ16.

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