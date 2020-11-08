شكرا لقرائتكم خبر عن جنوى يعلن إصابة كريستيان زاباتا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جنوى الإيطالي، في بيان رسمي، إصابة مدافعه الكولومبي كريستيان زاباتا بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي غيابه عن مواجهة روما، المقررة اليوم الأحد في الدوري.
وجاء في البيان الصادر عن النادي: «يعلن جنوى أنه عقب الفحوصات التي أجريت، في السادس من نوفمبر 2020، تبين إصابة المدافع كريستيان زاباتا بفيروس كورونا».
وتابع: «اتخذ النادي الإجراءات اللازمة، وأبلغ السلطات المختصة بهذ الأمر».
وشارك زاباتا، اللاعب الأسبق لميلان وفياريال وأودينيزي وصاحب الـ(34 عاما)، مع الفريق كأساسي في 5 من الست مباريات، التي خاضها جنوى هذا الموسم، وكان آخرها الأسبوع الماضي في الديربي أمام سامبدوريا (1-1).
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