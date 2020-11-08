شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يتغلب على أحزانه الأوروبية ويهزم رين بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز باريس سان جيرمان على ضيفه رين بثلاثية دون رد، مساء أمس السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ويدين وصيف أوروبا بهذا الانتصار لنجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الذي صنع الهدف الأول لمويس كين ثم سجل «ثنائية» في الدقائق (11 و21 و73).

وسار اللقاء في اتجاه واحد نحو مرمى رين، حيث ضغط الفريق الباريسي بقوة منذ البداية، وسجل هدفا مبكرا لمويس كين بتسديدة في الزاوية اليمنى.

ورفع العملاق الباريسي رصيده إلى 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية ليتربع على الصدارة، بينما تجمد رصيد رين عند 18 نقطة ليصبح مهددا بفقدان المركز الثالث.