شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: اتفقنا مع الأهلي على استمرار محمد عبدالمنعم في صفوف سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف محمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي المعار إلى صفوف سموحة حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال فرج عامر في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «اتفقنا مع الأهلي على استمرار محمد عبدالمنعم في الموسم الجديد».

وتابع: «محمد عبدالمنعم لاعب كبير وإضافة لنادي سموحة».