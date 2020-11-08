شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يدك شباك قادش برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرقل أتلتيكو مدريد، الانطلاقة الناجحة لفريق قادش في الدوري الإسباني الممتاز «لاليجا» هذا الموسم وحقق فوزًا ساحقًا (4-0) عليه، مساء أمس في المرحلة التاسعة من المسابقة.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 17 نقطة، ليزاحم ريال سوسييداد في صدارة جدول المسابقة، التي يستطيع ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة الانفراد بها حال فوزه بأي نتيجة على مضيفه فالنسيا، اليوم الأحد، في ختام مباريات نفس المرحلة، بينما تجمد رصيد قادش عند 14 نقطة وتراجع للمركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف غرناطة.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما جواو فيليكس وماركوس لورينتي في الدقيقتين الثامنة و22.

وفي الشوط الثاني، أضاف لويس سواريز وجواو فيليكس هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين (51 و90).

ورفع سواريز رصيده إلى 5 أهداف مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم، ويقتسم مع زميله جواو فيليكس وميكيل أويارزابال مهاجم سوسييداد، صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

والفوز هو الرابع على التوالي لأتلتيكو، الذي لا يزال سجله خاليا من الهزائم في المسابقة هذا الموسم، فيما مني قادش بالهزيمة الثالثة له هذا الموسم وهي الأولى له في آخر مباريات خاضها بالمسابقة.

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