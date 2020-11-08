شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان: لا نفاوض لاعبين من الأهلي أو الزمالك.. طلبنا استعارة 4 من إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، عن أخر تطورات صفقات واستعدادات النادي الجنوبي قبل بداية الموسم الجديد.

وقال أحمد سليمان، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «استهدفنا عدد من اللاعبين للتعاقد معهم منهم 4 لاعبين من إنبي سنقوم باستعارتهم».

وتابع: «لم نفاوض لاعبين من الأهلي أو الزمالك حتى الآن ولكننا سنعقد الصفقات التي نحتاجها».

وأتم: «أسوان يقيم معسكر في المركز الأولمبي في الوقت الجاري استعدادًا للموسم الجديد وسنخوض مبارياتنا في استاد أسوان وتعاقدنا مع شركة لإصلاح الملعب وتجهيزه بالشكل الأمثل».