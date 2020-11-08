شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بوروسيا دورتموند يكشف سبب الخسارة أمام بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى لوسيان فافر، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، غضبه بسبب خسارة فريقه الكلاسيكو الألماني أمام بايرن ميونيخ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس السبت ضمن منافسات قمة البوندزليجا.
وقال المدير الفني لبروسيا دورتموند وفقا لما نشره موقع «بيلد» الألمانية، إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى بايرن ميونيخ كانت السبب الرئيسي وراء خروجنا خاسرين نقاط اللقاء.
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