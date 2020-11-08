شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند.. ماكينة أهداف يتصارع عليها كبار أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير إخبارية، أن برشلونة سيواجه صعوبات في دعم خط هجومه، بعد رحيل الأوروجواياني لويس سواريز لصفوف أتلتيكو مدريد، وبالأخص في ضم المهاجم النرويجي الواعد إيرلينج هالاند، الذي قد تصل قيمته لأكثر من 90 مليون يورو.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، إن هالاند كان سيكلف خزينة برشلونة 20 مليونا فقط، حال ضمه خلال موسم الانتقالات الشتوية «2019-2020»، لكن بوروسيا دورتموند، حصل عليه بهذا المقابل قادما من سالزبورج النمساوي، في يناير الماضي.

وأشارت إلى أن الصعوبة الآن للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 20 عاما تكمن في المطالب المبالغ فيها من قبل وكيل أعماله، مينو رايولا، خاصة وأن عمولته ضخمة للغاية، قد تصل لـ 20 مليون يورو، إضافة لأن والد هالاند أيضا سيطالب بالحصول على عمولته.

وأوضحت أنه رغم قيمته المرتفعة حاليا، فإن هناك أندية كبيرة ستسعى لضمه بالتأكيد مستقبلا، مثل ليفربول أو بايرن ميونخ، الذي يبحث عن خليفة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مع تقدمه في العمر (32 عاما) وكذلك ريال مدريد.

ويعد هالاند ماكينة أهداف حقيقية، حيث سجل 10 أهداف هذا الموسم مع دورتموند.

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