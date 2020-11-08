شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد هالستبرج عن ألمانيا في مباريات الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثيرت الشكوك حول إمكانية مشاركة المدافع، مارسيل هالستنبرج، مع المنتخب الألماني لكرة القدم في مبارياته المقبلة.

وذلك بعدما تعرض اللاعب للإصابة خلال الإحماء، قبل مباراة فريقه لايبزيج أمام فرايبورج، اليوم السبت، ضمن منافسات البوندزليجا.

وكان هالستنبرج (29 عاما) يستعد للبدء، في التشكيل الأساسي للايبزيج، لكنه تعرض للإصابة في أعلى الفخذ، وحل مكانه أنجيلينو.

وقال جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج "لم يتمكن (هالستنبرج) من إكمال عملية الإحماء، مشكلته تجددت، لن يشارك في المباريات الدولية".

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره التشيكي، في مباراة ودية في لايبزيج، الأربعاء المقبل، ثم يلتقي في المدينة نفسها المنتخب الأوكراني، في دوري أمم أوروبا، بعدها بثلاثة أيام.

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