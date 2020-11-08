شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ملايين يورو تحسم مصير فلورينزي مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «فوتبول إيطاليا»، عن رغبة نادي باريس سان جيرمان، في ضم فلورينزي، لصفوفه نهائيا خلال نهاية الموسم الجاري. ووفقا للتقرير الإيطالي، فإن فلورينزي، يرتدي قميص الفريق الباريسي على سبيل الإعارة قادما من روما، مشيرًا إلى أن بنود التعاقد بين باريس سان جيرمان ولاعب روما، تمكن الفريق الباريسي من شرائه خلال نهاية الموسم مقابل 9 ملايين يورو. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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