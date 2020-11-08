شكرا لقرائتكم خبر عن بوردو يسقط أمام مونبلييه بثنائية في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل بوردو مسلسل نتائجه المتذبذبة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وسقط في فخ الهزيمة (0-2) أمام ضيفه مونبلييه، مساء اليوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل فلوران موليه وآندي ديلور هدفي اللقاء في الدقيقتين (49) و(67).
ورفع مونبلييه رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف نيس، بينما تجمد رصيد بوردو عند 12 نقطة في المركز الـ12، بعدما مُني بالهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في آخر 4 مباريات.
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