عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نهائي تاريخي.. المصرية ميار شريف تحقق إنجازا جديدا في التنس

الأحد 8 نوفمبر 2020

الخليج 365

واصلت المصرية ميار شريف كتابة التاريخ في لعبة التنس، عقب تأهلها لنهائي بطولة تشارلستون المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.



وتأهلت ميار شريف إلى نهائي بطولة تشارلستون، بفوزها على اليابانية ميساكي دوي، وذلك بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في مرحلة نصف النهائي.

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ورغم أن ميار شريف خسرت أول مجموعة بنتيجة 3-6، لكنها استطاعت قلب الطاولة على منافستها اليابانية، وفازت بالمجموعة الثانية 6-3، قبل أن تحسم الثالثة لصالحها في منتصف المجموعةـ بعد انسحاب ميساكي دوي بداعي الإصابة.

وبذلك، تأهلت مار شريف لأول نهائي في مسيرتها ببطولة تنس، علما أنها ستواجه البولندية كاتارزينا كاوا المصنفة 130 عالميا في تلك المباراة.

ويأتي هذا الإنجاز الكبير لميار شريف المصنفة 164 عالميا، بعدما تأهلت إلى الدور الرئيسي من النسخة الأخيرة لبطولة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى، وذلك للمرة الأولى في تاريخ التنس المصري.