شكرا لقرائتكم إنبي يعلن البرنامج التحضيري للموسم الجديد من الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، عن مواعيد المباريات الودية التى سيخوضها الفريق البترولى، بقيادة حلمى طولان، خلال فترة الاستعدادات لخوض منافسات الدورى الممتاز للموسم المقبل، حيث حدد الجهاز الفنى للفريق مواعيد 5 مباريات ودية سيخوضها الفريق خلال شهر نوفمبر الجارى، استعدادا للمرحلة المقبلة، خاصة أن اللجنة الخماسية التى تُدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى لم تُحدد حتى الآن الموعد النهائى لبداية الموسم الجديد، لذا يسعى الفريق البترولى للاستعداد مبكرًا لانطلاق الموسم الجديد لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة.

Advertisements

أضاف عبد الناصر محمد أن فريق إنبى سيبدأ أولى مبارياته الودية أمام فريق البلاستيك، يوم الأحد الموافق 8 من شهر نوفمبر الجارى، على أن يواجه بعدها نادى حرس الحدود الذى هبط لدورى القسم الثانى بعد نهاية الموسم المنقضى، يوم الخميس الموافق 12 من الشهر نفسه، فيما ستقام ثالث المباريات الودية أمام نادى النصر يوم الأحد الموافق 15 من الشهر ذاته، على أن يواجه إنبى نظيره نادى فاركو يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر، ثم يختتم المباريات الودية بمواجهة فريق وادى دجلة، يوم الأحد الموافق 22 من شهر نوفمبر الجارى، مشددًا على أن جميع المباريات ستقام على ستاد بتروسبورت فى الثانية والنصف ظهرًا.

وأنهى فريق إنبى، بقيادة حلمى طولان، الموسم المنقضى من مسابقة الدورى الممتاز فى المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 10 مواجهات فيما سجل 34 هدفًا واستقبل 33 هدفًا، فيما توج الأهلى باللقب للمرة الـ 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى برصيد 89 نقطة.