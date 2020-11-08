شكرا لقرائتكم دندراوي الهواري: صعود الأهلي والزمالك لنهائى أفريقيا فخر للمصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الكاتب الصحفي دندراوي الهواري، عن صعود الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 27 سبتمبر المقبل على ستاد القاهرة قائلا:" ضعود الأهلي والزمالك لنهائى أفريقيا فخر للمصريين فهذه أول مرة تحدث في التاريخ".

أضاف الهواري في تصريحات تلفزيونية: "نتمني خروج المباراة بالشكل اللائق، ونثق تمامًا في جمهور القطبين وبكن برامج التوك شو الرياضي بات أخطر من برامج التوك شو الرئيسية لأنها تؤجج التعصب لركوب التريند".

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تابع: "كرة القدم تُلعب للجماهير ومن حقهم حضور المباريات لأنهم يعطزوا الكرة روحها الجميلة ومتعتها هناك نجوم في عالم الرياضة ليسوا على قدر المسئولية لأنهم يصدرون تصريحات غير مناسبة مستوي فايلر الحقيقى ظهر عقب استئناف الدوري والسوشيال ميديا تؤثر على قرارات الأهلي وإدارة النادي الأهلى يعيبها البطء فى اتخاذ القرار".

وعن تجربة بيراميدز قال :" جيدة ولكنها لم تقدم إنجازات حقيقية، وسيحققون الألقاب ٕإذا ركزوا في فريقهم وعدم الإنشغال بشراء لاعبي الأهلي والإعلام المرئي والمسموع أقوى من السوشيال ميديا".