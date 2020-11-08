شكرا لقرائتكم أسامة جلال: مانشستر يونايتد حلم حياتى ومصطفى محمد مهاجم مصر الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يري أسامة جلال, لاعب فريق إنبي، أن مثله الاعلى فى الدفاع المحلى وائل جمعة وابراهيم سعيد مشيدا بتألق الونش معتبرا أن مصطفى محمد من أصعب المهاجمين فى مصر ويعتبر مهاجم مصر الأول كما أن وليد أزارومهاجم قوى جدا.

وتوقع أن يكون النهائى الافريقي بين الاهلى والزمالك سيكون الأفضل لكل لاعب فى حياته الكروية

وأضاف فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2 ،جلست مع مسئولى الاهلى فى رمضان قبل الماضى ولم أوقع وإنبي لم يرفض احترافى فى ناسيونال ماديرا بالبرتغال مضيفا أحمد مرتضى تحدث معى هاتفيا للانتقال الى الزمالك وحلمى طولان لم ينصحنى بالانضمام إلى الزمالك ، ولكن رامى صبري ينصحنى باللعب للأهلى فقط وعلى ماهر تمسك بى وكان سبب فى عدم انتقالى للنادى الأهلى

وأردف أرى أن طاهر طاهر سيكون الافضل فى الدورى وشعرت بالظلم فى البداية عندما جلست احتاطيى بعد الامم الافريقية ولكنى كنت أستحق عدم اللعب ، نافيا أن نادى إنبي لم يحدد 3 مليون دولار لانتقالى إلى أى نادى وأتمنى اللعب فى مانشستر يونايتد الانجليزي حلم حياتى.

وتمنى لاعب فريق إنبي، وجود محمد صلاح مع المنتخب الاولمبي فى أولميباد طوكيو 2021 ، قائلا صلاح فخر لنا كلنا وأشجع صلاح ولا أحب ليفربول الانجليزي مضيفا ، الاهلى عقد جلسة رسمية مع إنبى من أجل ضمى قبل بداية الموسم وجدد مفاوضاته لضمى عقب نهاية بطولة الامم الافريقية والامور تعطلت بين الفريقين بسبب الامور المادية وأى لاعب يتمنى الانضمام للنادى الأهلى وهو أكبر نادى فى إفريقيا

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وتابع الزمالك تفاوض مع وكيلي أحمد يحيي وسأصلى استخارة لو خيرت بين الأهلى والزمالك ، مضيفا هدفى الاول الاحتراف خارج مصر فى الدوريات البلجكيى والهولندى والسويسرى ولا بد من التضحية من أجل العمل

واستكمل قائلا احنا من الجيل اللي ماشافش جماهير في الملاعب، لكن في البطولة ماكانش في ضغط أوي لأن الجمهور اللي كان موجود كان عائلات، لو عملت تمريرة غلط محدش هايزوم عليك

وقال لاعب فريق إنبي ، ألعب لفريق إنبي وعمري 8 سنوات وخوضت اختبارات نادى إنبي بقميص عبد الحليم على فى الزمالك وكنت أشجع الأهلى فى الصغر ونجحت فى الاختبارات وحصلت على 20 جنيها من إمام محمدين، مضيفا صعدت للفريق الأول وعمري 16 سنة مع هانى رمزى مضيفا سافرت مع معتمد جمال فى بطولة افريقيا 2017 وكابتن حسن شحاتة فى بتروجت رفض يلعبنى فى التقسيمة أثناء التدريبات وطلبت منه الاستغناء عنى وعمرى ما هأنسي الموقف ده.

وواصل حديثه والدى أكثر شخص أثر فى حياتى ، وحفظت القران فى الصف السادس الابتدائى وكان يركب القطار فى الصباح المبكر وأدرس حاليا فى كلية الاداب جامعة عين شمس ، مضيفا شوقى غريب أكثر إنسان صنع الفارق معى فى مسيرتى الكروية.

واستكمل شوقى غريب اعتمد على معسكرات المنتخب قبل البطولة فى العين السخنة، مضيفا الجيل الحالى من المنتخب الاولمبي مترابطين ويحبون بعضهم وجميع اللاعبين بكوا لاصابة طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى، والبكاء سيطر على لاعبى الأولمبي بعد إصابة طاهر طاهر وخروجه من الكرة وكنا نسمع أغانى وطنية قبل المباريات .

فيما قال جلال طعيمة والد اللاعب أسامة جلال مدافع فريق إنبي نجلى حافظ على نفسه واستمراره ونجاحه نتيجة إصراره وعزيمته ، والاحتراف سيد القرار فى انتقاله إلى الأهلى أو الزمالك رغم أنى أهلاوى فإنى لا مانع من انتقال نجلى للزمالك