شكرا لقرائتكم ناصر ماهر: سعيد بالعودة للأهلي وبيراميدز تواصل معي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ناصر ماهر لاعب الأهلي أن سموحة كان يطمح في انهاء الموسم بالمربع الذهبي والحصول على المركز الخامس للمشاركة في البطولة العربية مضيفا:" فرج عامر يتعامل معي بشكل مختلف ويثق في بدرجة كبيرة وتدربت على يد مدربين كبار مثل حسام حسن وحماده صدقي وأحمد سامي وكنت أسعى للظهور بشكل أفضل هذا الموسم مع سموحة.

تابع ماهر في تصريحات تلفزيونية:" حسام حسن كان يعرفني وقال إنه كان يتابعني منذ كنت في الناشئين بذل الجهد وتنفيذ تعليمات المدرب أهم من الأرقام في كرة القدم، الأرقام مهمة في كرة القدم لكنها ليست كل شيء".

أشار ناصر ماهر إلى أنه سعيد بعودته للأهلي واردت اثبات نفسي وتحديت نفسي بالعودة للفريق من جديد منذ بداية الموسم وكنت اعلم أننى سأعود مرة أخرى لكن لم أتوقع العودة الآن وبيراميدز تواصلوا معه بشكل شخصي لكنه كان يرغب بالاستمرارية والمشاركة بشكل أكثر لذلك فضلت عرض سموحة.

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وأكمل:" أعلم أن بيراميدز مازال يريد ضمي وبالنسبة لي نادي محترم لكن الأهلي هو بيتي وعيشت فيه أكثر من عائلتى والأهلي أكبر نادي في افريقيا والاولية دائما له وأزمتى مع كارتيرون بسبب مباراة الكرة الخماسية اخذت اكبر من حجمها شاركت 4 دقائق ووقع علينا خصم كبير حينها

وافصح: "كارتيرون قرصني في أذني بعد أزمة مباراة الكرة الخماسية" ثم استبعدني من مباراة حوريا كوناكري في افريقيا وبعدما تحدثت مع محمد يوسف علمت أن استبعادي ليس لقرار فني ولكن عندما قابلت كارتيرون وقلت له good luck رأى انني مستهتر".

أكد ناصر ماهر لاعب الأهلي ان عند عودته للأهلي في المرة الأولى كان هناك مقارنات مع عبدالله السعيد، ولكن هناك فارق كبير من ناحية الخبرات وانه مازل مع للفريق الأول بالأهلي متابعا :" عبد الله السعيد شخصيته محترفة وفاصل نفسه عن أي شئ خارج الكرة وحتى وإن كان هناك جماهير تهتف ضده، هو أفضل لاعب في مصر.