شكرا لقرائتكم عمار حمدي يكشف وجهة صالح جمعه المقبلة خارج النادي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمار حمدي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري المعار من الأهلي عن اقتراب صالح جمعة زميله بالقلعة الحمراء من مغادرة الفريق في الموسم الجديد.

وقال عمار حمدي خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم": "تلقيت عروضًا من سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي".

وأضاف: "عرض سيراميكا كان أعلى ماديًا من الاتحاد السكندري".

وانضم عمار حمدي لصفوف الاتحاد خلال الأسبوع الحالي معارًا من الأهلي لمدة موسمين.

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وتابع: "علمت من لاعبين سينتقلون إلى نادي سيراميكا كليوباترا أن صالح جمعة سينضم إليهم، وأتمنى أن يعود إلى مستواه، هو يمتلك خبرة كبيرة وإضافة لأي فريق".

ولم يشارك صالح جمعة مع الأهلي في الموسم الماضي أساسيًا في أي مباراة، ولعب عدة دقائق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وأيضًا مع المدرب الحالي بيتسو موسيماني.