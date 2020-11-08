شكرا لقرائتكم عمار حمدي: أنا أكيل وما عرفشي ألعب على بطن فاضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمار حمدي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي المنتقل حديثاً الى صفوف الاتحاد السكندري أنه يعشق الأكل بشدة ودائما ما يتناول ويملئ معدته بالكامل قبل كل مباراة يخوضها سواء مع الأندية التي يلعب لها أو المنتخب الأولمبي.

وقال عمار حمدي خلال استضافته ببرنامج ملعب أون تايم سبورتس إنه يعشق المأكولات بكافة أنواعها وسبق أن طلب من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة أنه يريد الحصول على ما يكفيه من الأكل دون التقيد بنظام غذائي لأنه لا يعرف اللعب دون أن يكون بطنه ممتلئة".

أضاف عمار حمدي: "بأكل 3 وجبات في اليوم عبارة عن مكرونة ونصف فرخة بخلاف الفاكهة والعصائر وطبيعتي أنني أكيل لكنني في بعض الأوقات أتناول أكثر من الوجبات تلك بتناول سندوتشات الكبدة والسجق وغيرها من المأكولات المحببة لي".

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وشدد عمار حمدي: "لا أعرف ألعب ماتش بدون ما تكون بطني مليانة ولازم أكل جيداً قبل كل مواجهة بساعتين حتى أستطيع تقديم أفضل ما لدي في كرة القدم".

وواصل عمار حمدي: "تحدثت قبل سابق مع الكابتن شوقي غريب وطالبته بمنحي الكمية الكافية في الأكل حتى أستطيع اللعب مع منتخب مصر بشكل جيد وهو ما تحقق في أول مباراة حصلت على لقب أفضل لاعب فيها".

وأشار عمار حمدي أنه يتناول الشيكولاتة والفاكهة بشكل مبالغ فيه قبل كل مباراة أيضاً.