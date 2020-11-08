شكرا لقرائتكم أسامة جلال: والدي الأكثر تأثير في حياتي وشوقى غريب صنع الفارق فى مسيرتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أسامة جلال, لاعب فريق إنبي ، ألعب لفريق إنبي وعمري 8 سنوات وخوضت اختبارات نادى إنبي بقميص عبد الحليم على فى الزمالك وكنت أشجع الأهلى فى الصغر ونجحت فى الاختبارات وحصلت على 20 جنيها من إمام محمدين، مضيفا صعدت للفريق الأول وعمري 16 سنة مع هانى رمزى.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2 ، سافرت مع معتمد جمال فى بطولة افريقيا 2017 وكابتن حسن شحاتة فى بتروجت رفض يلعبنى فى التقسيمة أثناء التدريبات وطلبت منه الاستغناء عنى وعمرى ما هأنسي الموقف ده.

Advertisements

وواصل حديثه والدى أكثر شخص أثر فى حياتى ، وحفظت القران فى الصف السادس الابتدائى وكان يركب القطار فى الصباح المبكر وأدرس حاليا فى كلية الاداب جامعة عين شمس ، مضيفا شوقى غريب أكثر إنسان صنع الفارق معى فى مسيرتى الكروية.

واستكمل شوقى غريب اعتمد على معسكرات المنتخب قبل البطولة فى العين السخنة، مضيفا الجيل الحالى من المنتخب الاولمبي مترابطين ويحبون بعضهم وجميع اللاعبين بكوا لاصابة طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى، والبكاء سيطر على لاعبى الأولمبي بعد إصابة طاهر طاهر وخروجه من الكرة وكنا نسمع أغانى وطنية قبل المباريات .

فيما قال جلال طعيمة والد اللاعب أسامة جلال مدافع فريق إنبي نجلى حافظ على نفسه واستمراره ونجاحه نتيجة إصراره وعزيمته ، والاحتراف سيد القرار فى انتقاله إلى الأهلى أو الزمالك رغم أنى أهلاوى فإنى لا مانع من انتقال نجلى للزمالك