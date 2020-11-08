شكرا لقرائتكم سيف زاهر: مصطفى محمد تلقى عرضا محليا يتجاوز 4 ملايين دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر تلقى عرضاً خيالياً من أحد الأندية المصرية بقيمة تتجاوز 4 ملايين دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس إن مصطفى محمد تلقى أكثر من عرض خارجي بينهما عرضان بمقابل مالي كبير الا أن المفاجأة الكبرى تأتي في رغبة أحد الأندية المحلية في الحصول على خدمات اللاعب الدولي مقابل يتجاوز 4 ملايين دولار".

Advertisements

أضاف سيف زاهر ان موقف مصطفى محمد ينتظر القرار النهائي من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي قرر في وقت سابق منحه حرية اتخاذ قرار نهائي في مسألة العروض التي تلقاها عقب الانتهاء من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وانضم مصطفى محمد الى صفوف المنتخب الوطني الأول في القائمة التي استدعاها حسام البدري للدخول في معسكر مفتوح لحين الاستقرار على القائمة التي ستخوض مباراتي توجو المقررتين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة.