شكرا لقرائتكم العطار: نهائي الكأس 5 ديسمبر المقبل ومن حق الصفقات الجديدة المشاركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن موعد نهائي كأس مصر قائلاً إنه ربما يكون يوم 5 ديسمبر المقبل عقب انتهاء القطبين من بطولة دوري أبطال افريقيا المقرر في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وقال وليد العطار خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "من المقرر أن يتم استئناف بطولة الكأس في 21 من الشهر الجاري، لكن ننتظر موافقة الأمن على مواعيد مباريات الكأس، البطولة ستنتهي إما في نهاية الشهر أو في الأسبوع الأول من ديسمبر بالكثير، والصفقات من المقرر أن تشارك مع أنديتها في البطولة كأس مصر".

من الممكن أن يتم تغيير موعد القائمة الأولى للأهلي والزمالك".

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وأوضح وليد العطار أنه يحق للأندية إشراك الصفقات الجديدة في المباريات المتبقية من البطولة بعد فتح باب القيد للموسم الجديد يوم 19 نوفمبر الجاري، وأعلن الاتحاد المصري في وقت سابق فتح باب القيد بداية من 10 أكتوبر وحتى الرابع من نوفمبر المقبل استعدادًا للموسم الجديد (2019 - 2020).

وتحدث العطار عن الاتحاد الافريقي لكرة القدم هو سيد قراره بشأن تأجيل المباريات أو نقلها بسبب الطقس مشدداً: "إذا كانت أجواء الطقس غير مستقرة في الإسكندرية وقت نهائي إفريقيا سيكون قرار نقل المباراة إلى ملعب آخر في يد لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي".

وواصل وليد العطار: "حتى الآن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن حضور الجماهير لنهائي إفريقيا وهناك حديث حول هذا الأمر، لكن الاتحاد الإفريقي كان أكد عدم حضور الجماهير لباقي مباريات البطولة منذ استكمالها".