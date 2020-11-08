شكرا لقرائتكم شوقى غريب: رودريجو نجم ريال مدريد على رأس منتخب البرازيل الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال شوقى غريب , المدير الفنى لمنتخب مصر الاولمبي ، اختارت القائمة الأنسب لمواجهة كورويا والبرازيل وبذلنا جهدا كبيرا للعب أمام منتخب مثل السامبا واستضافته فى مصر.
وأضاف المدير الفنى لمنتخب مصر الاولمبي فى تصريحات لبرنامج جمهرو التالتة على قناة أون تايم سبورت 2، أى لاعب يستبعده حسام البدرى من منتخب مصر الاولمبي سينضم الينا فى مواجهة كوريا والبرازيل
وأكد شوقي غريب إقامة ودية البرازيل في مصر مضيفا حددنا مبارتنا الودية بناء على المنتخبات المتأهلة إلى أولمباد طوكيو ، وسنتفق على التغيرات وجميع التفاصيل فور وصول منتخب البرازيل بالكامل ووصل الان الفوج الاول.
واستكمل مباراتنا امام البرازيل ستكون ضمن الاجندة الدولية للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا وبالتنسيق مع الاتحاد الافريقي واتحاد أمريكا الجنوبية.
وردا عن عدم ضم عمر مرموش لقائمة المنتخب الاولمبي ال ان عدم ضم مرموش قرار فنى بحت ويجب تقديم نفسه بشكل أكبر مع فولفسبورج حتى ضمه للمنتخب الاولمبي
وأتم منتخب البرازيل الأولمبي سيلعب ضدنا بقائمة تضم 23 لاعبا محترفا على رأسهم رودريجو نجم ريال مدريد
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