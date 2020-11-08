شكرا لقرائتكم شوقي غريب: محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي مثل نيمار مع البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن اختياراته في قائمة الفراعنة من أجل خوض لقائي البرازيل وكوريا الجنوبية قائلا:" هناك 5 لاعبين انضموا إلى المنتخب الأول وهم أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وأحمد أبو الفتوح ومصطفى محمد".

أضاف غريب في تصريحات تلفزيونية: " قمت بضم عدد من اللاعبين الذين تألقوا مع فرقهم خلال الفترة الماضية بالاضافة إلي الذين شاركوا في كأس الأمم الأخيرة، وسنلاقي منتخبين سيشاركان في الأولمبياد وجميعها لاعبين كبار يلعبون في الدوري الأوروبي".

وعن مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في طوكيو: " ليفربول صاحب القرار فى مشاركة محمد صلاح مع مصر فى الأولمبياد ومحمد صلاح لاعب كبير واستدعاء صلاح للمنتخب الأولمبي مثل استعارة منتخب البرازيل لنيمار".

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كشف المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن إحتمالية لحاق طاهر محمد طاهر بمبارتي البرازيل وكوريا الجنوبية استعدادًا للأولمبياد قائلا:" طاهر محمد لن ينضم لمعسكرالأوليمبي بسبب الإصابة بعد استبعاده من منتخب مصر الأول".

واوضح "وأما بنسبة محمد محمود وكريم نيدفيد ففرص انضمامهم للأولمبياد قائمة ولكن شرط المشاركة مع فرقهم فاللاعبين الذين يشاركوا مع فريقهم هم الأحق ولهم الأفضلية".