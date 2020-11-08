شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: نفاوض الأهلى لضم أحمد ياسر ريان لتعويض ناصر ماهر وصلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عودة ناصر ماهر وصلاح محسن إلى صفوف الأهلي في الموسم الجديد بشكل رسمي قائلاً: "الأهلي أبلغ ناصر ماهر وصلاح محسن بالعودة في الموسم الجديد والثنائي مميز وقدم مستوى متميز مع سموحة وكنت أتمنى استمرارهم وأتمنى لهم التوفيق دائمًا " .

أضاف فرج عامر خلال تصريحات تلفزيونية، عن موقف محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي المعار إلى صفوف سموحة قائلاً: "اتفقنا مع الأهلي علي استمرار محمد عبد المنعم في الموسم الجديد، فهو لاعب كبير وإضافة لنادي سموحة".

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وكشف رئيس نادى سموحة حقيقة التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي في الموسم الجديد خاصة بعد طلب الأهلي عودة صلاح محسن قائلا: "نفاوض الأهلي لضم أحمد ريان لتعويض رحيل صلاح محسن و أحمد ياسر ريان مهاجم جيد وكبير وسيكون له مستقبل باهر وأتمنى ضمه لصفوف الفريق السكندري".

وودع ناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى، نادى سموحة بعبارات مؤثرة عقب انتهاء إعارته إلى الفريق السكندرى ليعود إلى القلعة الحمراء من جديد، وكتب ناصر عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: "الحمد لله والشكر لله رب العالمين، شرف ليا إني كنت متواجد في نادي سموحة الكبير، شكرًا المهندس فرج عامر على دعمك الدائم وثقتك الكبيرة واختياري أفضل لاعب هذا الموسم، شكرًا كابتن حسام حسن، شكرًا كابتن حمادة صدقي، شكرآ كابتن أحمد سامي شكرًا الجهاز الطبي والإداري والعاملين بنادي سموحة الكبير".

أضاف: "شرف ليا إني كنت متواجد مع لاعبين كبار ومحترمين انتوا تستاهلوا كل خير بشكركم على الفترة دي وبتمني لكم التوفيق فيما هو قادم بجد هتوحشوني جدًا.. شكرًا لكم على كل شيء".