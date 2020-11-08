سيف زاهر: مصطفى محمد تلقى عرضًا خيالياً من أحد الأندية المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر، تلقى عرضاً خيالياً من أحد الأندية المصرية بقيمة تتجاوز 4 ملايين دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال سيف زاهر عبر برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، إن مصطفى محمد تلقى أكثر من عرض خارجي بينهما عرضان بمقابل مالي كبير الا أن المفاجأة الكبرى تأتي في رغبة أحد الأندية المحلية في الحصول على خدمات اللاعب الدولي مقابل يتجاوز 4 ملايين دولار".
أضاف سيف زاهر، أن موقف مصطفى محمد ينتظر القرار النهائي من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي قرر في وقت سابق منحه حرية اتخاذ قرار نهائي في مسألة العروض التي تلقاها عقب الانتهاء من منافسات دوري أبطال أفريقيا.
وانضم مصطفى محمد الى صفوف المنتخب الوطني الأول في القائمة التي استدعاها حسام البدري للدخول في معسكر مفتوح لحين الاستقرار على القائمة التي ستخوض مباراتي توجو المقررتين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة.
وكان مصدر مطلع بنادى الزمالك كشف قيمة المكافأة المالية التى رصدها الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، لزميله مصطفى محمد، جاءت عبارة عن خمس آلاف دولار، حال نجاحه فى تسجيل هدف فى مرمى الأهلى، وفوز الأبيض بلقب دورى أبطال أفريقيا، حيث سيلتقى قطبا الكرة المصرية فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، المقرر إقامتها على استاد برج العرب، بالإسكندرية، وذلك بعدما صرف لمصطفى محمد مكافأة خاصة عقب الفوز الذى حققه أبناء ميت عقبة على الرجاء المغربى فى إياب دور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا بنتيجة 3 /1، وشهدت تسجيل فرجانى ساسى هدفًا ومصطفى محمد هدفين، حيث جاءت المكافأة التحفيزية من ساسى لمصطفى محمد قيمتها ألفين دولار ثم رصد له خمس آلاف دولار حال الفوز فى النهائى وتسجيل أهداف.
ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، حيث جاء تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.
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