شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ميار شريف تواجه البولندية كاتارزينا كاو في نهائي بطولة تشارلستون الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة بفتاة مصر الذهبية، اليوم الأحد، البولندية كاتارزينا كاو المصنفة 130 عالمياً في نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس المقامة حاليا في امريكا. نجحت ميار شريف في تحقيق إنجاز تاريخي ، بعد ما تمكنت في الوصول إلى الدور النهائي لبطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، بعد ما تمكنت ميار المصنفة رقم 164 عالميا في الفوز علي اليابانية ميزاكي دوا المصنفة رقم 86 عالميا في الدور قبل النهائي.

وحققت ميار شريف انجاز تاريخي جديد للتنس المصري ، بعد الفوز بثمان مباريات متتالية، حيث تمكنت في الفوز علي البلجيكية الرومانية جابرييلا تالابا 2-1 (3-6 ، 6-3 ، 6-1) وتتأهل الى نصف نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا . نجحت ميار شريف في مواصلة تألقها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، بعد أن فازت علي الأمريكية كارولين دولاهايد المصنفة 149 عالمياً 2-0 (7-5 ، 7-6) بعد ساعتين و25 دقيقة من اللعب لتتأهل الى ربع نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، واستطاعت ميار شريف تحقيق الفوز الثالث لها علي التوالي في بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا ، بعدما تمكنت من اكتساح المصنفة 147 عالميا السلوفاكية كريستينا كوسوفا 2-0 (6-2 ، 6-1) لتتأهل الى الدور الثاني الرئيسي من بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا. الجدير بالذكر أن ميار شريف بطلة مصر في التنس كانت متأخرة في المجموعة الاولي 5/1، و استطاعت العودة و الفوز 7/5 علي اللاعبة الأمريكية ،وتمكنت من الفوز على الفرنسية هارموني تان فى الدورى الثانى من تصفيات بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا، لتتمكن البطلة المصرية في تحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة بعد الفوز في مباراتين متتاليتين.

ونجحت بطلة مصر في التنس فى الفوز على الأمريكية اليكسا جلاتش 2-0 بالانسحاب بعدما سبق وتمكنت من الفوز بالمجموعة الأولى 6-2 لتتأهل الى الدور الثاني من تصفيات بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا. ميار شريف، بطلة التنس المصرية، 24 عاما، قفزت 9 مراكز فى التصنيف، لتحتل المركز 163 عالميا، وذلك بعد وصولها إلى الدور الرئيسى في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" وهى إحدى بطولات الجراند سلام. جدير بالذكر أن البطلة المصرية فضلت العودة إلى مصر بعد تأهلها للدورالرئيسى لبطولة رولان جاروس للمرة الأولى فى تاريخ التنس المصرى، للاحتفال بهذا الإنجاز مع الشعب المصرى.