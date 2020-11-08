شكرا لقرائتكم خبر عن دندراوى الهوارى: الكرة للجماهير وبرامج التوك شو تؤجج التعصب لركوب التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365" أن برامج التوك شو الرياضية باتت أخطر من برامج التوك شو الرئيسية، خاصة وإنها أصبحت تؤجج التعصب لركوب التريند، لافتًا إلى أن هناك بعض النجوم فى عالم الرياضة ليسوا على قدر المسئولية، قائلاً: "بعض النجوم والأشخاص المسئولة يصدرون تصريحات غير مناسبة، وتؤدى لإشعال الفتنة بين الجماهير".

أضاف دندراوى الهوارى، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى إن كرة القدم تُلعب للجماهير ومن حقها حضور المباريات، خاصة وإنهم روح اللعبة ومتعتها، وبدونهم تفقد الساحرة المستديرة أحد أهم عناصرها.

وعلق الكاتب الصحفى على مستوى أداء إدارة النادى الأهلى، والسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للمارد الأحمر، موضحًا: "مستوي فايلر الحقيقى ظهر عقب استئناف الدوري، والسوشيال ميديا تؤثر على قرارات الأهلي، ويُعيب الإدارة الحالية البطء فى اتخاذ القرارات"

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وعن صعود الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، أكد رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365" إنه حدث تاريخى نظرًا لكونها المرة الأولى التى يلتقى فيها القطبين فى نهائى دورى الأبطال، وهى البطولة الأغلى لجماهيرهم، وتابع: "نتمني خروج المباراة بالشكل اللائق، ونثق تمامًا في جمهور القطبين".