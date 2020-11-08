دندراوى الهوارى: الكرة للجماهير وبرامج التوك شو تؤجج التعصب لركوب التريند

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365" أن برامج التوك شو الرياضية باتت أخطر من برامج التوك شو الرئيسية، خاصة وإنها أصبحت تؤجج التعصب لركوب التريند، لافتًا إلى أن هناك بعض النجوم فى عالم الرياضة ليسوا على قدر المسئولية، قائلاً: "بعض النجوم والأشخاص المسئولة يصدرون تصريحات غير مناسبة، وتؤدى لإشعال الفتنة بين الجماهير".
أضاف دندراوى الهوارى، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى إن كرة القدم تُلعب للجماهير ومن حقها حضور المباريات، خاصة وإنهم روح اللعبة ومتعتها، وبدونهم تفقد الساحرة المستديرة أحد أهم عناصرها.
وعلق الكاتب الصحفى على مستوى أداء إدارة النادى الأهلى، والسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للمارد الأحمر، موضحًا: "مستوي فايلر الحقيقى ظهر عقب استئناف الدوري، والسوشيال ميديا تؤثر على قرارات الأهلي، ويُعيب الإدارة الحالية البطء فى اتخاذ القرارات"
وشهدت بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" إلى نهائي البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وسيكون نهائى برج العرب تاريخيًا بين الأهلي والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.
وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد الأحمر تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.
فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين.
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